Demonstrationen

Rockband Kraftklub bei Chemnitzer Protest gegen Rechts

30.04.2018, 17:28 Uhr | dpa

Die Chemnitzer Rockband Kraftklub schließt sich dem Protest gegen einen Aufmarsch von Neonazis am 1. Mai in der Stadt an. Im Kurznachrichtendienst Twitter kündigten die Musiker am Montag an, auf einer mobilen Bühne gegenüber dem geplanten Versammlungsort der Rechtsextremen auftreten zu wollen. "Morgen wollen haufenweise Nazis in Chemnitz demonstrieren. Wir stehen auf der anderen Seite", schrieb die Band.

Die vom Verfassungsschutz beobachtete Neonazi-Partei "Der 3. Weg" will am 1. Mai in Chemnitz demonstrieren. Erwartet werden bis 1500 Teilnehmer. Dagegen hat sich in Chemnitz breiter Protest formiert.