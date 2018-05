Unfälle

Aufräumen nach Güterzug-Unfall geht weiter

01.05.2018, 15:29 Uhr | dpa

Nach dem Entgleisen eines Güterzugs in München gehen die Aufräumarbeiten weiter. Auch am Dienstag - drei Tage nach dem Unglück - war zunächst nicht absehbar, wann die Bahnstrecke am Güterbahnhof im Stadtteil Riem wieder komplett befahrbar sein würde. Hierzu sei eine Prognose derzeit nicht möglich, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Zuerst müssten die Gleisarbeiten abgeschlossen werden, dann sollte die beschädigte Oberleitung repariert werden. Am Mittwoch dürfte zumindest ein Gleis der Strecke zwischen München und Mühldorf befahrbar sein, sagte die Sprecherin. Unklar blieb, wann die S-Bahn-Linie 2 ihren Betrieb wieder aufnehmen könnte.

Der mit Containern und Aufliegern beladene Güterzug war in der Nacht zum Samstag entgleist. Nach Angaben der Bahn wurde dabei insbesondere der Oberbau des Gleises stark beschädigt. Zwischen Feldkirchen und Riem müssen demnach zahlreiche Schwellen, mehrere Hundert Meter Schienen und etwa ein Dutzend Weichen erneuert werden. Auch ein Oberleitungsmast samt Fundament wurde von den entgleisten Waggons zerstört. Die Ursache für den Unfall war zunächst weiter unklar.