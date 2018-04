Fußball

Heynckes kündigt Real großen Kampf an: Keine Doppelspitze

30.04.2018, 18:19 Uhr | dpa

Jupp Heynckes hat Titelverteidiger Real Madrid einen großen Kampf des FC Bayern um den Einzug ins Champions-League- Finale angekündigt. "Meine Mannschaft versteht es, in solchen Spielen über sich hinauszuwachsen. Es wird ein extrem schwieriges Spiel für uns - und auch für unseren Gegner", sagte der Bayern-Coach am Montagabend bei der Pressekonferenz im Bernabeu-Stadion. Um das 1:2 aus dem Halbfinal-Hinspiel am Dienstag noch zu wenden, müsse sein Team aber beim Torabschluss "effizienter" agieren. Eine Doppelspitze mit Robert Lewandowski und Sandro Wagner schloss er zu Beginn aus. "Sandro kann vielleicht eine Waffe werden während des Spiels."