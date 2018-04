Brände

Kran geht bei Remseck am Neckar in Flammen auf

30.04.2018, 18:38 Uhr | dpa

Beim Brand eines Krans in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist am Montag ein Schaden von rund 70 000 Euro entstanden. Der Kranführer habe sich unverletzt retten können, berichtete die Polizei. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Weil starker Wind wehte, musste die Feuerwehr mit mehr als 30 Einsatzkräften zum Löscheinsatz kommen; der Kran brannte dennoch völlig aus.