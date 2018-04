Schifffahrt

Maschinenraum von Versorger gerät in Brand

30.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Großer Einsatz auf See: Nach einem Brand im Maschinenraum eines Versorgungsschiffes hat die zuständige Seenotleitstelle am Montag Alarm ausgelöst. Ein Marine-Helikopter und drei Seenotrettungsboote der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS/Bremen) wurden daraufhin zu dem etwa fünf Seemeilen (rund neun Kilometer) nördlich von Mellum treibenden Havaristen beordert. Der 24 Meter lange Katamaran befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr in direkter Gefahr: Die dreiköpfige Besatzung hatte den Brand selber gelöscht. Unklar blieb, warum das Fuer in dem Maschinenraum ausgebrochen war.