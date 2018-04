Theater

May bleibt bis 2021 Intendant am Theater Plauen-Zwickau

30.04.2018, 19:08 Uhr | dpa

Der Aufsichtsrat des Theaters Plauen-Zwickau hat den Vertrag des Generalintendanten Roland May bis 2021 verlängert. Das teilte das Theater am Montag mit. May ist seit der Spielzeit 2009/2010 im Amt. Er wurde 1955 in Weimar geboren und wuchs in Potsdam auf. Als Schüler arbeitete er als Statist bei der Deutschen Film AG (DEFA) und probierte sich in ersten Nebenrollen aus. Später studierte er in Leipzig Schauspiel und war unter anderem am Dresdner Staatsschauspiel engagiert. Ende der 1980er Jahre begann er, eigene Stücke zu inszenieren. Er kam zum Theater vom Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau.