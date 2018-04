Fußball

Heidenheim im Abstiegskampf vorerst ohne Wittek

30.04.2018, 19:38 Uhr | dpa

Der 1. FC Heidenheim muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga neben Kapitän Marc Schnatterer vorerst auch auf Innenverteidiger Mathias Wittek verzichten. Der 29-Jährige hat sich am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Dies ergab eine eingehende Untersuchung am Montag. Wittek hatte wegen der Verletzung bereits beim 2:0-Heimsieg am Sonntag gegen den SV Sandhausen gefehlt.