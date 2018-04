Tennis

Tennis-Routinier Mayer verschenkt Auftaktsieg in München

30.04.2018, 20:08 Uhr | dpa

Florian Mayer hat bei seiner letzter Teilnahme am ATP-Turnier in München den Einzug in das Achtelfinale verpasst. Der Bayreuther Tennisprofi unterlag am Montag in der ersten Runde des Sandplatzevents dem ehemaligen Turniersieger Martin Klizan aus der Slowakei mit 6:3, 4:6, 3:6. Dabei hatte der 34 Jahre alte Routinier im dritten Satz schon mit zwei Breaks und 3:0 geführt, nach einer kurzen Unterbrechung dann aber kein Spiel mehr gewonnen. Mayer hatte jüngst angekündigt, im Herbst seine aktive Laufbahn zu beenden.

Zuvor waren Yannick Hanfmann mit einem 6:2, 6:4 gegen Marcos Baghdatis aus Zypern und Matthias Bachinger durch ein 7:6 (10:8), 3:6, 6:3 über den Kasachen Michail Kukuschkin weitergekommen.