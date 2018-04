Demonstrationen

Demo für geschlechterneutrale Gesellschaft

30.04.2018, 21:59 Uhr | dpa

Für eine offene Gesellschaft frei vom konservativen Geschlechterverständnis haben am Montagabend nach Polizeiangaben rund 300 Menschen im Hamburger Schanzenviertel demonstriert. Der Demonstrationszug unter dem Motto "Take back the Night", dem sich überwiegend Frauen anschlossen, zog vom linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora in Richtung "Park Fiction" in St. Pauli. Einen Tag vor dem 1. Mai zeigte die Polizei im Schanzenviertel deutlich Präsenz.

In der Vergangenheit war es wiederholt auch schon in der Walpurgisnacht zu Ausschreitungen rund um die Rote Flora gekommen. Am Montag verlief der Abend zunächst entspannt und friedlich. Für den 1. Mai haben Linksextreme in Hamburg erneut zur "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" aufgerufen. Die Route soll in diesem Jahr vom Hauptbahnhof Richtung Wandsbek führen.