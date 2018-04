Bahn

Trolley mit Staubsauger gefunden: Gleise gesperrt

30.04.2018, 21:59 Uhr | dpa

Wegen eines Reisetrolleys, in dem sich ein Staubsauger und Kleidungsstücke befanden, sind am Düsseldorfer Hauptbahnhof Bombenentschärfer angerückt. Sie röntgen das Gepäckstück und gaben Entwarnung, wie es von der Bundespolizei hieß. Zuvor hatte auch ein Sprengstoffspürhund nichts Verdächtiges finden können. Der Trolley war am Montagabend in einer Parfümerie unterhalb der Bahnsteige entdeckt worden. Zwei Gleise wurden daraufhin gesperrt. Später ergab eine Video-Auswertung, dass ein Mann das Gepäckstück abgestellt hatte. Der Einsatz dauerte rund eine dreiviertel Stunde bis etwa 20.30 Uhr.