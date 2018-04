Unfälle

Lkw erfasst Radfahrerin

30.04.2018, 22:48 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Tegel von einem Lastwagen angefahren und dabei schwer verletzt worden. Sie sei am Montagabend unter dem Lkw eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer sei mit einem Schock ebenfalls in einer Klinik behandelt worden, so die Feuerwehr.

Auf Bildern von der Unfallstelle, die mehrere Medien auf Twitter verbreiteten, war zu sehen, wie das Rad unter dem Lkw lag, der an einer Abfahrt rechts abbiegen wollte.

Laut Feuerwehr mussten zwei junge Mädchen von einem Notfallseelsorger betreut werden, weil sie "sie leider Zeuge des Unfalls" wurden.