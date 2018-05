Demonstrationen

Tausende bei Kundgebungen: Kraftklub rockt gegen Rechts

01.05.2018, 14:29 Uhr | dpa

In Chemnitz sind am 1. Mai mehrere tausend Menschen dem Aufruf der Gewerkschaften und demokratischer Bündnisse zu Demonstrationen gegen Rechts und für eine gerechte Gesellschaft gefolgt. Zum Auftakt der DGB-Kundgebung vor dem Rathaus rief Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer alle Bürger dazu auf, sich gegen Rechtsextremismus einzusetzen. "Rechtsextremismus bekämpft man nicht mit Linksextremismus. Es muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen", sagte der CDU-Politiker.

In der Stadt hatte auch die Neonazi-Partei Der 3. Weg eine Kundgebung angemeldet. Begleitet von einem starken Polizeiaufgebot sowie lautstarken Protesten von Gegendemonstranten war deren Zug gegen 12.30 Uhr zu einer Demonstration durch die Stadt aufgebrochen.

Der Regierungschef bedankte sich bei den Teilnehmern an der Hauptkundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Sachsen für ihr Kommen. Sie zeigten damit, dass von Chemnitz ein anderes Bild ausgehen soll als das des Rechtsextremismus. Nach Veranstalterangaben versammelten sich 2000 Menschen bei der DGB-Demonstration. Mehrere Hundert weitere Chemnitzer nahmen an anderen Demos und Aktionen teil.

Gleichzeitig lobte Kretschmer die gute Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Sachsen. Die Gewerkschaften seien Wächter über die Solidarität und für gute Arbeitsbedingungen und Löhne. Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach forderte von Kretschmer, der Freistaat solle auf sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen verzichten. Er habe in Sachsen eine Renaissance der Tarifverträge ausgemacht. Diese müssten jedoch für jeden Betrieb einzeln erkämpft werden.

Der Demonstrationszug des DGB zog vom Neumarkt zum Stefan-Heym-Platz. Kretschmer ging voran - vor sich ein Plakat mit dem Motto der Kundgebung "Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität. Chemnitz - dem Rassismus keine Chance". Mit ihm in der ersten Reihe liefen unter anderem Schlimbach, die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD), Sachsens Linke-Vorsitzende Anje Feiks sowie Volkmar Zschocke, Fraktionsvorsitzender der Grünen im sächsischen Landtag.

Neben den Gewerkschaften hatten rund 25 Parteien, Bündnisse, Initiativen, Vereine, Clubs und Kirchenvertreter gemeinsam dazu aufgerufen, in Chemnitz friedlich für Gerechtigkeit, Solidarität und Vielfalt zu demonstrieren. Unterstützt wurden die Proteste unter anderem von der Rockband Kraftklub mit einem Konzert. "Wenn man die Möglichkeit schon hat und so ein Mikrofon in der Hand hält, dann sollte man sich aussprechen gegen Rassismus, Faschismus und Homophobie", sagte Sänger Felix Brummer vor mehreren Hundert Anhängern.

Kraftklub war die prominenteste Band eines Konzertfestivals mit zahlreichen Musikern auf einer Lkw-Bühne. Zum Abschluss ihres rund halbstündigen Auftritts spielte die Chemnitzer Band eine Coverversion des Lieds "Schrei nach Liebe" der Band Die Ärzte, das sich gegen Neonazis richtet.

Bis zum Mittag waren laut Polizei alle Proteste und Veranstaltungen gewaltfrei und friedlich verlaufen. Es habe lediglich einen kleineren Zwischenfall gegeben, als Teilnehmer einer Gegendemo versuchten, auf die Strecke der Demonstration der Rechtsextremen zu gelangen. Die Polizei habe dies unterbunden, Festnahmen habe es aber nicht gegeben.