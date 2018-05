Demonstrationen

2000 Menschen bei DGB-Kundgebung in Erfurt

01.05.2018, 13:39 Uhr | dpa

Etwa 2000 Menschen haben nach DGB-Angaben in Erfurt für soziale Gerechtigkeit, mehr Mitbestimmung und gegen einen geplanten Aufmarsch der rechtsextremen NPD demonstriert. "Wir dulden die NPD nicht in dieser Stadt", sagte der Vorsitzende der DGB-Landesvertretung Thüringen, Sandro Witt, bei der Kundgebung zum 1. Mai. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) protestierte ebenfalls gegen die am frühen Nachmittag geplante NPD-Kundgebung am Tag der Arbeit. Vor allem viele junge Leute postierten sich entlang der Demonstrationsstrecke der rechtsextremen Partei.

Bei der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Erfurt forderte die stellvertretende Bundesvorsitzend der IG Bergbau, Chemie und Energie, Edeltraud Glänzer, mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für Betriebsräte. "Eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes ist überfällig, sagte sie. DGB-Landeschef Witt verlangte von der Landesregierung mehr Investitionen, um in Thüringen marode Schulen sanieren zu können.