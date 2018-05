Demonstrationen

DGB: Fast 9000 Menschen bei Mai-Kundgebungen in Thüringen

01.05.2018, 14:58 Uhr | dpa

An den Kundgebungen zum Tag der Arbeit in Thüringen haben sich nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) rund 8900 Menschen beteiligt. Es sei gelungen, den 1. Mai, an dem es um zentrale Werte der Gewerkschaftsbewegung wie Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit gehe, gegen Neonazis und Rechtspopulisten zu behaupten, sagte der Vize-Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Sandro Witt, in Erfurt. Die rechtsextreme NPD hatte zu einem Aufmarsch in Erfurt aufgerufen, die AfD zu einer Kundgebung in Eisenach. Die größte DGB-Kundgebung in Thüringen gab es nach Gewerkschaftsangaben in Erfurt mit rund 3000 Teilnehmern. Zu ihnen gehörten viele junge Menschen, die gegen den NPD-Aufmarsch protestierten.