Demonstrationen

Kundgebungen und Demonstrationen zum Tag der Arbeit

01.05.2018, 01:49 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft am Tag der Arbeit zu Kundgebungen und Diskussionsrunden in fast 20 Thüringer Städten auf. Aktionen zu den gewerkschaftlichen Prinzipien Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit seien heute unter anderem in Erfurt, Weimar, Nordhausen, Jena, Saalfeld, Ilmenau, Bad Salzungen und Suhl geplant. Es geht nach Gewerkschaftsangaben unter anderem um mehr Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmer, um Tariftreue sowie die Zukunft des Opel-Werks in Eisenach. In der Automobilstadt plant auch die AfD eine Kundgebung. In Erfurt ist die Polizei mit einem größeren Aufgebot an Beamten im Einsatz, weil auch die rechtsextreme NPD zu Aktionen aufgerufen hat.

Nach Angaben des Innenministeriums werden die Versammlungen mit den meisten Teilnehmern in Erfurt, Gera, Mühlhausen, Eisenach und Altenburg erwartet. Innenstaatssekretär Udo Götze rief die Teilnehmer zu friedlichen Aktionen auf. "Für Gewalt ist weder an solch einem wichtigen historischen Tag, noch an den übrigen Tagen im Jahr Platz", erklärte er.