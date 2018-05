Schifffahrt

Dampfschifffahrt beginnt mit Flottenparade die Saison

01.05.2018, 02:38 Uhr | dpa

Die Sächsische Dampfschiffahrt zeigt heute in Dresden wieder traditionell ihre Flottenparade. Statt wie sonst zwölf Schiffe nehmen in diesem Jahr aber nur elf teil, wie Robert Rausch, Unternehmenssprecher der Sächsischen Dampfschiffahrt, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der 132 Jahre alte Dampfer "Pillnitz" sei noch in der Winterreparatur. An Bord sind in diesem Jahr rund 3500 Gäste. Am Elbufer werden entlang der Strecke mehrere Tausende Schaulustige erwartet.

Die Flottenparade findet alljährlich am 1. Mai statt. Seit 1994 wird damit traditionell die Saison eröffnet. Die Dresdner Raddampferflotte gilt als die größte und älteste der Welt, die zwischen 1879 und 1929 gebauten historischen Schiffe sind als technische Denkmäler geschützt.