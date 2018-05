Freizeit

Oberweißbacher Bergbahn bietet Nostalgie-Tag

01.05.2018, 02:48 Uhr | dpa

Der Triebwagen der Oberweißbacher Bergbahn steht am Bahnsteig in Cursdorf. Foto: Jan-Peter Kasper/Archiv (Quelle: dpa)

Historische Eisenbahntechnik in Aktion bietet heute die Oberweißbacher Bergbahn mit einem Nostalgie-Tag. Beim Start in die Sommersaison traditionell am 1. Mai zeigen Fachleute, wie auf der 1,4 Kilometer langen Standseilbahn früher Güterwaggons transportiert wurden. Im Transport von Gütern auf den Berg lägen die Anfänge der Bergbahn im Jahr 1923, sagte eine Sprecherin. Geplant sei eine Vorführung zwischen Obstfelderschmiede und Lichtenhain im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Die Standseilbahn hat laut Sprecherin jährlich mehr als 170 000 Fahrgäste. Sie gilt als steilste Standseilbahn zum Transport normalspuriger Eisenbahnwaggons der Welt.