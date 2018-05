Festspiele

Ruhrfestspiele starten mit Kulturvolksfest

01.05.2018, 02:48 Uhr | dpa

Mit einem Kulturvolksfest beginnen heute in Recklinghausen die Ruhrfestspiele. Im Park rund um das Festspielhaus sowie im Theater selbst wird am 1. Mai den ganzen Tag über Musik gemacht, Akrobatik, Straßentheater und Comedy geboten. Mehrere Zehntausend Besucher werden erwartet. Die vom Deutschen Gewerkschaftsbund und der Stadt Recklinghausen getragenen Ruhrfestspiele dauern bis zum 17. Juni und haben in diesem Jahr, dem letzten des Steinkohlebergbaus, das Leitmotiv "Heimat". Das Theaterfestival geht auf einen Tausch von Kohle gegen Kunst im kalten Nachkriegswinter 1946 zurück.

Zahlreiche berühmte Theater und Schauspieler treten während der sechs Festivalwochen auf. Eröffnet werden die 72. Ruhrfestspiele vom Wiener Burgtheater mit der tragischen Komödie "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt; Regie hat Festspielintendant Frank Hoffmann. Seine Intendanz geht mit deutlich gestiegenen Zuschauerzahlen nach 14 Jahren zu Ende. Nachfolger wird Olaf Kröck, der derzeit Intendant am Schauspielhaus Bochum ist.