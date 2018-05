Arbeit

IG Metall: Digitalisierung im Interesse der Beschäftigten

01.05.2018, 10:28 Uhr | dpa

Bayerns IG Metall hat am Tag der Arbeit Wirtschaft und Politik dazu aufgerufen, die Digitalisierung der Arbeitswelt im Interesse der Beschäftigten zu gestalten. IG-Metall-Bezirksleiter Jürgen Wechsler sagte bei der Maikundgebung am Dienstag in Kempten, die Beschäftigten müssten zu Gewinnern dieses Wandels werden. Dies könne nur mit mehr sozialer Sicherheit gelingen. "Wir brauchen in der digitalisierten Arbeitswelt mehr Regulierung als heute. Nur so können wir sicherstellen, dass die Menschen Sicherheiten haben und nicht ins Bodenlose stürzen", sagte Wechsler laut Mitteilung.

Der Gewerkschafter sprach sich in dem Zusammenhang für mehr Regulierung aus: "Wir wollen nicht die totale Deregulierung, wie sie uns im Silicon Valley vorgemacht wird: eine Arbeitswelt ohne Regeln und ohne Sicherheiten." Nötig sei eine große gesellschaftspolitische Auseinandersetzung um die Frage, wie die Prinzipien des Sozialstaats unter den Bedingungen der Digitalisierung erhalten werden können. Dazu gehörten geschützte Normalarbeitsverhältnisse und eine Erweiterung des Arbeitnehmerbegriffs, so dass künftig alle Erwerbstätigen zur Sozialversicherung gehören. Außerdem müsse ein Weiterbildungsgesetz allen Beschäftigten das Recht geben, sich für die wachsenden Anforderungen in der Digitalisierung zu qualifizieren.

Unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit" hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Freistaat zu den traditionellen Kundgebungen zum "Tag der Arbeit" aufgerufen. Allein in Bayern sind für Dienstag nach Gewerkschaftsangaben rund 100 der bundesweit knapp 500 Veranstaltungen geplant. Die bundesweite Hauptkundgebung findet in Nürnberg statt.