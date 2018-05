Demonstrationen

Gewerkschaften laden zu 1.-Mai-Demonstrationen ein

01.05.2018, 08:29 Uhr | dpa

Mit mehreren Veranstaltungen in Berlin wollen die Gewerkschaften am 1. Mai für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen mobil machen. Die traditionelle 1.-Mai-Demonstration des DGB führt unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit" vom Hackeschen Markt zum Brandenburger Tor (ab 10.00 Uhr). Neben dem klassischen Demonstrationszug soll es - auf anderen Routen - wieder einen Motorrad- und einen Fahrradkorso geben. Am Brandenburger Tor ist anschließend (ab 12.00 Uhr) eine Kundgebung geplant, danach steigt ein Familienfest.

An der Demonstration und der Kundgebung nimmt auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) teil. Er hatte bereits am Montag erklärt, dass Vollbeschäftigung für den Senat wie auch für die Gewerkschaften ein zentrales Ziel sei, das angesichts stetig sinkender Arbeitslosenzahlen im Bereich des Möglichen liege. "Auf dem Weg dahin muss sich eine boomende Wirtschaft aber auch in guter Arbeit und fairen Löhnen ausdrücken", mahnte Müller.