Demonstrationen

Zehntausende zu Maikundgebungen erwartet

01.05.2018, 08:38 Uhr | dpa

Zu den traditionellen Maikundgebungen erwartet der Deutsche Gewerkschaftsbund am Dienstag mehrere zehntausend Teilnehmer zu mehr als 70 Kundgebungen in ganz Niedersachsen. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre nahmen rund 50 000 Menschen an den Maifesten und Mai-Kundgebungen teil. Als prominentester Gewerkschaftsredner auf Bundesebene wird der Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, in Braunschweig erwartet (10.45 Uhr). Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wendet sich beim Maifest und der Maikundgebung des DGB in Lehrte an die Öffentlichkeit. Am Mittag ist auch eine Kundgebung des DGB in Bremen geplant (12.05 Uhr). Die Veranstaltungen zum Tag der Arbeit stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit."