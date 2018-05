Gewerkschaften

Kundgebungen zum 1. Mai: Dreyer spricht in Trier

01.05.2018, 08:48 Uhr | dpa

Mit Demonstrationen und Kundgebungen in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz feiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) heute den Tag der Arbeit. Zur zentralen DGB-Veranstaltung in Trier hat sich neben dem Gewerkschaftsvorsitzenden für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Dietmar Muscheid, auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angekündigt. SPD-Bundeschefin Andrea Nahles will in Koblenz auf dem Maifest reden.

Der Tag der Arbeit steht in diesem Jahr unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit". Der Kampf für humane Arbeitsbedingungen und faire Tarifverträge in Zeiten der Digitalisierung sowie die Forderung nach deutlich höheren Löhnen und Gehältern stehen laut DGB im Fokus.