Demonstrationen

Politik und Gewerkschaft: Mitgestaltung der Digitalisierung

01.05.2018, 13:39 Uhr | dpa

Zum 1. Mai haben Politik und Gewerkschaften dazu aufgerufen, sich aktiv in die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt einzumischen. Die Digitalisierung lasse sich "zwar nicht aufhalten, aber mitgestalten", sagte Dietmar Muscheid, DGB-Vorsitzender des Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland, auf der zentralen Veranstaltung der Region in Trier. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) rief nach eigenen Angaben zu landesweit 18 Demonstrationen auf. Auch die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer mahnte in Trier eine Reaktion der Politik auf die sich fundamental verändernden Arbeitsbedingungen an. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hatte bereits am Vorabend eine Auseinadersetzung mit dem Thema Altersarmut gefordert: "Der Wert und die Würde eines Menschen hängt nicht von seinen Fähigkeiten ab."