Soziales

Weißer Ring nimmt 2017 mehr Spenden ein

01.05.2018, 08:58 Uhr | dpa

Die Opferberatung Weißer Ring hat in Sachsen-Anhalt 2017 mehr Spenden erhalten als im Jahr zuvor. Die Summe liege bei rund 17 300 Euro, wie ein Sprecher des Landesverbands sagte. Das sei ein Plus von etwa 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem profitierten die Opferberater auch stärker von gerichtlich verhängten Bußgeldern. Mehr als 26 000 Euro an Geldauflagen seien an sie gezahlt worden. Insgesamt konnte der Verband den Angaben zufolge im vergangenen Jahr in 179 Fällen helfen. Darunter waren 158 neue Fälle - etwa 30 weniger als noch 2016. Am häufigsten richteten sich die Hilfen an Betroffene von häuslicher Gewalt, Stalking, Raub- oder Sexualdelikten und Einbrüchen.