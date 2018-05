Demonstrationen

Mehr als 2000 Teilnehmer bei "revolutionärer" 1.-Mai-Demo

01.05.2018, 20:48 Uhr | dpa

Mehr als 2000 Menschen haben am Dienstagabend in Hamburg an einer sogenannten revolutionären Mai-Demonstration teilgenommen. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer mit rund 2200 an. Sie zogen unter dem Motto "Kapitalismus - immer noch scheiße!" vom Hauptbahnhof in Richtung Wandsbek.

Gut 100 Teilnehmer hatten sich schwarz gekleidet. Einige Demonstranten schwenkten Fahnen mit einem Porträt des Chefs der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan. Die Polizei sicherte den Zug mit starken Kräften ab. Nach dem Zünden mehrerer Böller stoppten die Beamten die Demonstranten kurzzeitig, ließen sie dann aber weitergehen. Zu größeren Zwischenfällen kam es zunächst nicht.

Die "revolutionäre" Demo versteht sich als linksextremes Gegenprogramm zu den traditionellen Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften. Hinter der Demonstration steht der Rote Aufbruch Hamburg, der vom Landesamt für Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuft wird.