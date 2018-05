Demonstrationen

Walpurgisnacht in Berlin ohne größere Zwischenfälle

01.05.2018, 10:18 Uhr | dpa

Die verschiedenen Feiern zur Walpurgisnacht sind in Berlin ohne größere Störungen verlaufen. Diese Bilanz zog die Polizei am Dienstagmorgen. Mehrere tausend Menschen hätten die Nacht zum 1. Mai in verschiedenen Parks verbracht, 1700 Polizisten seien im Einsatz gewesen. Im Kreuzberger Viktoriapark hätten vereinzelt Lagerfeuer gelöscht werden müssen. Auch der linke Demonstrationszug durch den Wedding sei "nahezu störungsfrei" verlaufen, hieß es. Zwischenfälle seien etwa das Abbrennen von Pyrotechnik oder das Zeigen verbotener Fahnen gewesen.