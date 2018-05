Unfälle

Motorradfahrer stürzt und rutscht in Kreisverkehr

01.05.2018, 10:18 Uhr | dpa

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Vollbremsung auf nasser Straße zwischen Oldenburg und Varel gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nachdem er aus bislang ungeklärten Gründen am frühen Dienstagmorgen einen Kreisverkehr zu spät bemerkt hatte, ging er "voll in die Eisen", wie die Polizei mitteilte. Dabei stürzte er und rutschte über die Bordsteinkante bis in den Kreisverkehr hinein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.