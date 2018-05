Gesundheit

81 Menschen sterben in Sachsen-Anhalt an Grippe

01.05.2018, 10:28 Uhr | dpa

In dieser Saison sind 81 Männer und Frauen in Sachsen-Anhalt an den Folgen einer Grippeinfektion gestorben. Seit Herbst steckten sich mehr als 25 000 Patienten mit der Influenza an, wie das Landesamt für Verbraucherschutz in Dessau-Roßlau mitteilte. Unter den Toten waren 49 Frauen und 32 Männer im Alter von 20 bis 99 Jahren, wie es weiter hieß. Den Angaben zufolge starben vor allem ältere Menschen an den Folgen der Grippe. Nach Ansicht der Experten gilt die Grippewelle als beendet. In der vergangenen Woche seien lediglich 21 neue Fälle registriert worden.