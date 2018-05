Notfälle

Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt in Kanal

01.05.2018, 11:38 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist vor einer Polizeikontrolle in Berlin-Tiergarten geflohen und dabei mit seinem Wagen im Landwehrkanal gelandet. Zuvor hatte der 21-Jährige zwei rote Ampeln an Kreuzungen auf der Kurfürstenstraße überfahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer und die beiden 16 und 17 Jahre alten Insassen wurden bei dem Unfall am späten Montagabend leicht verletzt und retteten sich selbst ans Ufer. Die Berliner Feuerwehr fischte das Auto mit einem Kran aus dem Wasser. Während der Bergung wurden mehrere Straßen gesperrt. Die Polizei resümierte: "Hätte er mal lieber angehalten."