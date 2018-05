Fußball

Sammer würdigt Heynckes für überragende Arbeit bei Bayern

01.05.2018, 11:38 Uhr | dpa

Der ehemalige Münchner Sportvorstand Matthias Sammer hat Jupp Heynckes für eine überragende Arbeit beim FC Bayern München gerühmt. "Was er jetzt noch einmal nach der Übernahme von Carlo Ancelotti geleistet hat, ist nicht hoch genug zu bewerten", sagte der Eurosport-Experte Sammer (50) vor dem Halbfinal-Rückspiel des deutschen Fußball-Meisters in der Champions League am Dienstagabend bei Real Madrid: "Er hat die Mannschaft und den Verein stabilisiert."

Der 72 Jahre alte Heynckes, der im vergangenen Oktober zum FC Bayern zurückgekehrt war und das Traineramt bis zum Saisonende ausüben wird, habe "das 'Mia san mia' in einer Leistungsstärke" und darüber hinaus "in einer sympathischen Art und Weise" dem Verein und der Mannschaft wieder vermittelt, begründete Sammer. "Er hat einen extremen Anteil, der nicht hoch genug einzuschätzen ist."

Sammer und Heynckes hatten von 2011 bis 2013 beim Rekordmeister als Sportvorstand und Trainer zusammengearbeitet und erreichten vor fünf Jahren zusammen das historische Triple mit Meisterschaft, Pokalsieg und dem Triumph in der Champions League.