Unfälle

19-Jährige bei Unfall auf der B192 schwer verletzt

01.05.2018, 11:48 Uhr | dpa

Eine 19-Jährige ist bei einem Unfall auf der B192 bei Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Die Frau kam am Montagabend nach einer Linkskurve rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Das Auto sei danach auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die Feuerwehr habe die Frau aus dem Wagen bergen müssen. Sie kam in ein Krankenhaus.