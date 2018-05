Fußball

Holstein Kiel: Dank der Torfabrik nah an der Bundesliga

01.05.2018, 11:48 Uhr | dpa

Holstein Kiel klopft vor allem dank ihrer Offensiv-Asse an das Tor zur Fußball-Bundesliga. Top-Torjäger und -Scorer Marvin Ducksch (17 Tore/12 Assists) sowie Dominick Drexler (12/10) und Kingsley Schindler (12/5) haben den Löwenanteil am möglichen Durchmarsch des Sensations-Aufsteigers von der 3. in die 1. Liga. "Chapeau für die Jungs in der Offensive", schwärmte Kapitän Rafael Czichos noch am Sonntag nach dem 5:1-Erfolg bei Erstliga-Absteiger FC Ingolstadt.

Die Relegation als Tabellendritter gegen den Bundesliga-16. haben die Norddeutschen bei fünf Punkten Vorsprung und dem besten Torverhältnis der 2. Liga vor den letzten zwei Spieltagen so gut wie sicher. Stolze 64 Tore aus 32 Spielen sind ebenfalls Saisonbestwert im Unterhaus, in dem die Schleswig-Holsteiner zu einer der Attraktionen geworden sind.

"Wer will denn da hin?", antwortete Trainer Markus Anfang mit einer Gegenfrage auf die Feststellung, dass den Kielern nur noch ein Zähler zur Relegation fehlt. Anfang will mehr. Mit nur einem Zähler in den nächsten zwei Spielen wäre er unzufrieden. Der scheidende Erfolgscoach, der künftig Erstliga-Absteiger 1. FC Köln trainieren wird, strebt das Maximum an. Dann wäre vielleicht sogar der direkte Aufstieg drin.

Nach dem 2:0 des 1. FC Nürnberg über Eintracht Braunschweig scheint Rang zwei aber nur noch schwer erreichbar zu sein. Die Kieler spielen an den beiden kommenden Sonntagen noch beim schon feststehenden Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und gegen Braunschweig, die Franken treten beim SV Sandhausen an und empfangen Düsseldorf. "Mal sehen, was am Ende der Saison herauskommt", sagte Czichos nüchtern.

Der Rückschlag mit dem 1:3 gegen Nürnberg hat die Kieler jedenfalls nicht aus der Fassung gebracht. In Ingolstadt beeindruckten sie wieder einmal mit ihrer Offensivkraft. "Unfassbar effektiv", nannte Czichos den Auftritt seines Teams. "Das fühlt sich schon die ganze Saison gut an. Sie haben ja gezeigt, dass sie nicht viele Chancen benötigen", erklärte der 27-Jährige zur beachtlichen Quote der Kieler Angriffs-Abteilung.

Doch diese könnte zur kommenden Spielzeit gesprengt werden. Duckschs Leihvertrag mit dem FC St. Pauli endet im Sommer. Und der Kiezclub wird den 24-Jährigen, der gerne an der Förde bleiben würde, entweder selbst wieder in seinen Kader aufnehmen oder meistbietend verkaufen. Auf 1,75 Millionen Euro ist der Marktwert des Toptorjägers beim Portal transfermarkt.de bereits angestiegen. Auch Drexler und Schindler haben längst das Interesse anderer Vereine geweckt.