Fußball

HSV und Gesamtvermarkter verlängern vorzeitig Zusammenarbeit

01.05.2018, 12:09 Uhr | dpa

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV und der Gesamtvermarkter Lagardère Sports haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig um mindestens fünf Jahre verlängert. "Wir freuen uns, die seit zwei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft fortzusetzen", wird HSV-Vorstand Frank Wettstein am Dienstag in einer Mitteilung auf der Vereins-Homepage zitiert: "Lagardère Sports bekennt sich mit dieser Vertragsverlängerung zu unserem Prozess der Neuausrichtung und unterstützt den HSV insbesondere in der Einbindung internationaler Partnerschaften."

"Wir haben in guten wie in weniger guten Zeiten stets vertrauensvoll zusammengearbeitet, immer zusammengehalten und gemeinsam unglaublich viel erreicht", sagte Philipp Hasenbein, Geschäftsführer von Lagardère Sports Germany. Der ursprüngliche Vertrag hatte eine Laufzeit bis 2020. In den verbleibenden Saisonspielen gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach wollen die Hanseaten den ersten Abstieg aus der Bundesliga noch vermeiden.