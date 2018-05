Brände

Feuer greift von Auto auf Haus über

01.05.2018, 12:09 Uhr | dpa

Ein Fahrzeugbrand hat sich in der Nacht zum Dienstag im Kreis Hildesheim auf ein Wohnhaus ausgebreitet. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Das vor dem Wohnhaus in Alfeld geparkte Auto war aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer an Haus und Wagen schnell löschen, dennoch ist das Haus derzeit unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40 000 Euro. Sie hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.