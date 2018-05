Kriminalität

Betrunkener 19-Jähriger verletzt 50-Jährigen mit Messer

01.05.2018, 12:09 Uhr | dpa

Ein betrunkener 19-Jähriger hat vor einer Bar in Mannheim ein Messer gezückt und einen 50-Jährigen damit an Arm und Oberschenkel verletzt. Nach Auskunft der Polizei flüchtete der Täter am Dienstagmorgen, der Verdächtige konnte aber später festgenommen werden. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 19-Jährige in der Bar gepöbelt und war aus dem Lokal geworfen worden. Kurze Zeit später kehrte er zurück und wollte wieder in die Bar. Als sich ihm der 50-Jährige in den Weg stellte, kam es zu den Messerstichen. Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von über 1,7 Promille.