Unfälle

Vier Kinder erleiden bei Lagerfeuer Rauchgasvergiftung

01.05.2018, 12:18 Uhr | dpa

Bei einem Lagerfeuer in Chemnitz haben sich vier Kinder im Alter von vier, sechs, neun und 13 Jahren verletzt. Die drei Jungen und ein Mädchen wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie ermittelt gegen einen 18-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Er wird verdächtigt, am Montag eine Rauchfackel in das Lagerfeuer geworfen zu haben. Es soll sich starker Rauch entwickelt haben.