Unternehmen

Internationale Märkte: Land unterstützt kleine Unternehmen

01.05.2018, 12:18 Uhr | dpa

Das Land will kleine und mittelständische Unternehmen aus Sachsen-Anhalt bei ihrem Weg auf internationale Märkte besser unterstützen. Die Firmen erhielten bis zu 6000 Euro an Fördermitteln, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Mit dem Geld könnten die Unternehmer ausländische Berater beauftragen, die Kontakte zu neuen Geschäftspartnern herstellen. "Viele Mittelständler wünschen sich mehr Unterstützung bei ihren ersten Schritten ins internationale Geschäft", sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, Thomas Brockmeier. Ziel sei, den Firmen beim Export ihrer Produkte und Dienstleistungen zu helfen.