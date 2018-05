Demonstrationen

Ministerpräsident Weil: Tretet in Gewerkschaften ein

01.05.2018, 13:48 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat bei einer Kundgebung zum 1. Mai in Lehrte bei Hannover zum Eintritt in die Gewerkschaften aufgerufen. "Ich kann nur jedem empfehlen, der in der Pflege arbeitet oder sonst wo, tretet ein in die Gewerkschaft, das ist das Beste, was ihr tun könnt, für euch und die Gemeinschaft insgesamt", sagte der SPD-Politiker am Dienstag. Starke Gewerkschaften, die Tarifverträge aushandelten, seien wichtig für die soziale Sicherheit. Menschen hätten einen Anspruch darauf zu wissen, wo ihr Platz ist und dass ihre Zukunft klar ist. "Dafür müssen Staat und Gewerkschaften kämpfen, gerade am 1. Mai", sagte Weil.