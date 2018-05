Volleyball

Hamburger Zweitliga-Volleyballerinnen hoffen auf die Lizenz

01.05.2018, 13:58 Uhr | dpa

Die Zweitliga-Volleyballerinnen des VT Hamburg hoffen auf die Erteilung einer Lizenz für die Saison 2018/19. Zwar fehlte in den am vergangenen Sonntag eingereichten Unterlagen zum angestrebten 200 000-Euro-Etat "noch ein geringer fünfstelliger Betrag, aber wir gehen davon aus, die Lizenz zu erhalten", sagte Vereinssprecher Stephan Lehmann am Dienstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Wann eine Entscheidung fällt, steht nach Clubangaben noch nicht fest.

VTH-Coach Jan Maier jedenfalls glaubt fest an die Spielzulassung: "Ich freue mich sehr, dass es weitergeht. Danke allen Sponsoren und Förderern für das Vertrauen und die Energie, die uns jetzt auf den Weg bringt. Nun gilt es den Kader bestmöglich für die nächste Saison aufzustellen", sagte der Coach in einer Vereinsmitteilung.