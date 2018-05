Demonstrationen

Chemnitz demonstriert friedlich gegen Rechts

01.05.2018, 18:28 Uhr | dpa

Chemnitz hat ein Zeichen gegen Rechts gesetzt: Mehrere Tausend Menschen sind am 1. Mai dem Aufruf der Gewerkschaften und zahlreicher Bündnisse gefolgt, gewaltfrei gegen einen Neonazi-Aufmarsch zu demonstrieren. Die Beteiligung an der Mai-Kundgebung, die sich auch für eine gerechte Gesellschaft einsetzte, sei richtig gut gewesen, sagte Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Viele Tausend Menschen hätten sich gegen Nazis gezeigt. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Schlimbach nach Abschluss aller Demonstrationen.

Zum Auftakt der DGB-Kundgebung vor dem Rathaus hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Vormittag alle Bürger dazu aufgerufen, sich gegen Rechtsextremismus einzusetzen. "Rechtsextremismus bekämpft man nicht mit Linksextremismus. Es muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen", sagte der CDU-Politiker.

In der Stadt hatte auch die rechtsextreme Kleinpartei Der III. Weg eine Kundgebung angemeldet. Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot sowie lauten Protesten von Gegendemonstranten war deren Zug gegen 12.30 Uhr zu einer Demo durch die Stadt aufgebrochen. Im Vorfeld waren rund 1500 Teilnehmer erwartet worden - nach Polizeiangaben sind aber deutlich weniger gekommen. Genaue Zahlen gab es aber noch nicht. Unterschiedliche Schätzungen gingen von 450 bis 700 Teilnehmern aus zahlreichen Bundesländern aus.

Regierungschef Kretschmer bedankte sich bei den Teilnehmern an der Hauptkundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Sachsen für ihr Kommen. Sie zeigten damit, dass von Chemnitz ein anderes Bild ausgehen solle als das des Rechtsextremismus. Nach Veranstalterangaben versammelten sich 2000 Menschen bei der DGB-Demonstration. Mehrere Hundert weitere Chemnitzer und Besucher der Stadt nahmen an anderen Demos und Aktionen teil.

Die Polizei hatte sich mit einem massiven Aufgebot auf mögliche Zusammenstöße von Rechten und Gegendemonstranten eingestellt. Über dem Stadtteil Sonnenberg, durch den zwei Routen führten, schwebte ein Hubschrauber. Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge standen bereit. Ein Großaufgebot von Beamten aus Sachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen begleitete die Aufzüge.

Die Chemnitzer Polizei zog ein positives Fazit. Man habe allen Teilnehmern das gewähren können, was ihnen das Versammlungsrecht einräume. Störungen seien frühzeitig unterbunden worden. "Wir haben unser Einsatzziel erreicht", sagte eine Polizeisprecherin. Schlimbach lobte, es sei ein besonnener, ruhiger und konzentrierter Einsatz gewesen.

Bei der Mai-Kundgebung des DGB hatte Kretschmer die gute Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften zum Erhalt von Arbeitsplätzen anerkannt. Sie seien Wächter über die Solidarität und für gute Arbeitsbedingungen und Löhne. Schlimbach forderte von Kretschmer, der Freistaat solle auf sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen verzichten. Er habe in Sachsen eine Renaissance der Tarifverträge ausgemacht. Diese müssten jedoch für jeden Betrieb einzeln erkämpft werden. Er wertete es als "gutes Signal", dass erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder ein sächsischer Ministerpräsident bei einer Mai-Kundgebung dabei war.

Der Demonstrationszug des DGB zog vom Neumarkt zum Stefan-Heym-Platz. Kretschmer ging voran - vor sich ein Plakat mit dem Motto der Kundgebung "Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität. Chemnitz - dem Rassismus keine Chance". Mit ihm in der ersten Reihe liefen unter anderem Schlimbach, die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD), Sachsens Linke-Vorsitzende Anje Feiks sowie Volkmar Zschocke, Fraktionsvorsitzender der Grünen im sächsischen Landtag.

Neben den Gewerkschaften hatten rund 25 Parteien, Bündnisse, Initiativen, Vereine, Clubs und Kirchenvertreter gemeinsam zu friedlichem, buntem und lautem Protest aufgerufen. Unterstützung kam unter anderem von der Rockband Kraftklub mit einem Auftritt bei einem Konzertfestival. "Wenn man die Möglichkeit schon hat und so ein Mikrofon in der Hand hält, dann sollte man sich aussprechen gegen Rassismus, Faschismus und Homophobie", sagte Sänger Felix Brummer. Zum Abschluss ihres rund halbstündigen Auftritts spielte die Chemnitzer Band eine Coverversion des Lieds "Schrei nach Liebe" der Band Die Ärzte, das sich gegen Neonazis richtet.