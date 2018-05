Demonstrationen

Lage in Chemnitz bei Rechtsextremen-Demo zunächst friedlich

01.05.2018, 13:58 Uhr | dpa

In Chemnitz ist es bei einer Demonstration der Neonazi-Partei Der 3. Weg zunächst ruhig geblieben. Nur gegen Mittag habe es einen kleineren Zwischenfall gegeben, als Teilnehmer einer Gegendemo versuchten, auf die Strecke der Demonstration der Rechtsextremen zu gelangen, teilte die Polizei am Tag der Arbeit mit. Die Polizei habe dies unterbunden, Festnahmen habe es aber nicht gegeben. Auf Twitter forderte die Polizei: "Bitte bleibt friedlich!". Zu den Veranstaltungen in Chemnitz waren laut Bundespolizei bis 12 Uhr mit der Bahn circa 1420 Teilnehmer angereist. Die Gewerkschaften demonstrieren am 1. Mai mit Schwerpunkt in Chemnitz für Sachsen.