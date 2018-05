Kriminalität

Zwei Männer attackieren Passanten in St. Pauli

01.05.2018, 14:08 Uhr | dpa

Zwei Männer haben in Hamburg-St. Pauli Passanten auf der Straße angegriffen. Ein 23-Jähriger versuchte am frühen Dienstagmorgen, Menschen mit seinem Gürtel zu schlagen und warf Flaschen eines nahegelegenen Kiosks herum, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Sein 20 Jahre alter Begleiter soll mehrere Passanten unter anderem ins Gesicht geschlagen und getreten haben. Zuvor sind die Männer Polizeiangaben nach in einem Auto hupend hinter einem Fahrradfahrer hergefahren. Nachdem sich Passanten darüber beschwert hätten und ein Mann anscheinend seinen Mittelfinger gezeigt habe, seien die Männer ausgestiegen und auf die Fußgänger losgegangen. Polizisten nahmen die beiden Randalierer vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab Werte von 0,75 bis rund 1 Promille.