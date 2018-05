Kriminalität

Vier Schafe vor Altenheim gestohlen

01.05.2018, 14:58 Uhr | dpa

Vom Grundstück eines Altenheims in Staßfurt (Salzlandkreis) sind vier Schafe gestohlen worden. Die Tiere waren am Dienstagmorgen von der eingezäunten Wiese des Seniorenheims im Ortsteil Löbnitz verschwunden, wie die Polizei mitteilte. Der Hausmeister, der die Kamerunschafe füttern wollte, rief die Polizei. Vermutlich hoben Diebe die braun-schwarzen Tiere in der Nacht über den Zaun und transportierten sie ab. Die Beamten suchen nun Zeugen.