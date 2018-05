Tennis

Nächster Deutscher weiter: Kohlschreiber schlägt Karlovic

01.05.2018, 14:58 Uhr | dpa

Philipp Kohlschreiber steht als sechster deutscher Tennisprofi im Achtelfinale des ATP-Turniers von München. Der Rekordsieger bei den BMW Open gewann am Dienstag sein Match in der ersten Runde gegen den Kroaten Ivo Karlovic mit 7:5 und 6:4. In 76 Minuten ließ der Augsburger dem Aufschlagsspezialisten keine Breakchance. Der 34 Jahre alte Kohlschreiber hat das Sandplatzevent am Aumeisterweg schon dreimal gewonnen, zuletzt 2016. In der Runde der letzten 16 trifft er auf den Sieger der Partie zwischen dem Hamburger Mischa Zverev und Andreas Haider-Maurer aus Österreich.