Brände

92-Jährige stirbt bei Hausbrand

01.05.2018, 15:08 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Kreis Mainz-Bingen ist die 92 Jahre alte Eigentümerin ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehrleute fanden den leblosen Körper in dem Haus in Münster-Sarmsheim. Nähere Angaben zur Brandursache oder zum Sachschaden machte die Polizei zunächst nicht.