Notfälle

Pfarrer schließt Paar in Kirche ein

01.05.2018, 15:08 Uhr | dpa

Zwei Kirchenbesucher sind versehentlich von einem Pfarrer in der Heilig-Geist-Kirche in Balingen eingesperrt worden und mussten rund zwei Stunden auf ihre Befreiung warten. Ein 20-Jähriger und seine 17-jährige Begleiterin hatten sich am Montagabend in der Kirche aufgehalten, als der Pfarrer zum Abschluss des Tages durch die Kirche ging und diese abschloss, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die beiden Kirchenbesucher hatten zunächst vergeblich versucht, einen Verantwortlichen per Handy zu erreichen. Dann meldeten sie sich bei der Polizei. Auch die Beamten konnten zunächst keinen Schlüsselbesitzer erreichen, weshalb die Feuerwehr anrückte. Schließlich konnte doch noch eine Mitarbeiterin der Pfarrgemeinde verständigt und so die Kirche wieder geöffnet werden.