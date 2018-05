Gewerkschaften

Mai-Kundgebungen: DGB fordert "starke Gewerkschaften"

01.05.2018, 15:08 Uhr | dpa

Bei den Kundgebungen zum Tag der Arbeit im Saarland hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine Anpassung der Arbeitsbedingungen an die fortschreitende Digitalisierung gefordert. Der Vorsitzende des Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland, Dietmar Muscheid, mahnte an, dass es "starke Gewerkschaften" brauche, um den Prozess der Digitalisierung im Sinne der Arbeitnehmer mitgestalten zu können. An den Kundgebungen nahmen in beiden Bundesländern laut DGB 15 000 Menschen teil. Die zentrale saarländische Demonstration in Saarbrücken verlief friedlich, wie die Polizei mitteilte.

Die saarländische CDU-Fraktion forderte zum 1. Mai einen intensiveren Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit: "Solange die Gründung einer Familie mit Kindern zu den größten Armutsgefährdungen gehört, bleibt viel zu tun", sagte Marc Speicher, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU.