Neue Rosenkönigin gekrönt: Saison beginnt im Rosarium

01.05.2018, 15:29 Uhr | dpa

Im Europa-Rosarium in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat offiziell die neue Saison begonnen. Zum Tag der offenen Tür wurde bei strahlendem Sonnenschein die neue Rosenkönigin Julia I. ins Amt gehoben, wie eine Sprecherin des Rosariums am Dienstag sagte. Die bisherige Monarchin Luisa I. übergab der Thronfolgerin Krone, Schärpe und Zepter. Besucher konnten durch die Gärten laufen und Bühnenshows erleben. Das Rosarium beherbergt die nach eigenen Angaben größte Rosensammlung der Welt. Im Juni und Juli ist die Hauptblütezeit der Blumen. Derzeit sind vor allem Frühblüher in den Gärten zu sehen. Auf einer Fläche von rund 13 Hektar sind rund 8600 Rosensorten aus verschiedenen Ländern ausgestellt.