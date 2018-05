Unfälle

Autofahrerin fährt 13-Jährigen an: Junge schwer verletzt

01.05.2018, 16:18 Uhr | dpa

Ein 13 Jahre alter Radfahrer ist in Stendal mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Dienstag mit einem BMX-Rad zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Eine nahende Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 13-Jährige auf die andere Fahrbahn geschleudert. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 54 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock.