Brände

Schwelbrand auf Gelände der Stadtreinigung in Neukölln

01.05.2018, 16:58 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage. Foto: Ralf Krawinkel/Archiv (Quelle: dpa)

Auf einem Gelände der Berliner Stadtreinigung (BSR) in Neukölln hat es einen Schwelbrand gegeben. Wie eine BSR-Sprecherin am Dienstag mitteilte, war am frühen Nachmittag Hausmüll in einem sogenannten Müllbunker der Umladestation in der Gradestraße in Brand geraten. Nach kurzer Zeit sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Gefahr für Menschen habe zu keiner Zeit bestanden, hieß es. Das bestätigte auch die Feuerwehr, die mit drei Staffeln im Einsatz war.